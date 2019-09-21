Akciğer Temizliği Nasıl Yapılır? Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Akciğerler, dışarıdaki havanın kan dolaşımımıza katılmasını sağlayan, solunum sisteminin en önemli organıdır. Akciğerlerin düzgün şekilde ve tam kapasiteyle çalışabilmesi için, belli aralıklarda Akciğer Temizliği yapılmalıdır. Akciğer hastalıkları, kalp- damar hastalıklarından sonra en tehlikeli hastalıkların başında gelmektedir.

Akciğerlerinizi toksinlerden arındırmak, bronşlardaki tahriş edici hasarlardan kurtarmak ve Akciğerin iyileşmesini sağlamak için en etkili yöntem Akciğer Temizliği için gereken uygulamaların yapılması gerekmektedir

Kimler Akciğer Temizliği Yapmalıdır?

Aşağıdaki risk faktörlerine sahip kişiler Akciğer Temizliği yapmalıdır.

Bol miktarda süt tüketen (özellikle kan grubu “A” ve “0” olanlar)

Bisküvi, cips gibi hazır yiyecek yiyen

Klorlu ve asitli deterjan kullanan

Saçları mat ve seyrek olan

Herhangi bir akciğer hastalığı geçirenler

Akciğer Temizliği İçin Hazırlık

7 gün süresince aşağıdaki 2 seçenekten biri uygulanır:

3-4 saat suda bırakılan kabuklu arpa aynı suda 1 – 1,5 saat kaynatılarak süzülür. Günde 2- 3 defa biraz bal katarak 1’er bardak içilir. Ayrıca, her akşam, bir kap sıcak suya 1 tatlı kaşığı çam terebentini katılır, buharı burna çekilir. Bu karışım yatak odasında kalorifer üzerine konur.

Yeşil mercimek kaynatılır, ocağı kapatmadan 5 dakika önce kekik, tane kimyon, defne yaprağı, karabiber veya pul biber katılır. Yarım saat sonra ezerek süzülüp içilir. Bununla birlikte nohut büyüklüğünde propolis 2-3 saat çiğnenerek yutulur. İstenirse bal mumu ve bal eklenerek de çiğnenebilir.

Bu 7 gün boyunca akciğerleri yumuşatan ilaçlardan biri veya birkaçı ek olarak kullanılır:

1 tatlı kaşığı hakiki bal ılık su veya yeşil çay ile aç karnına içilir. Her sabah bal şurubu içenlerin akciğerleri temiz ve kuvvetli olur. Kuru bakla öğütülür ve sabah akşam 1 tatlı kaşığı bakla unu, ılık kekik çayı ile veya ılık su ile yutulur.

1 -2 çorba kaşığı keten tohumu kavrulup öğütülür, her akşam aç karnına ılık su veya bal şurubu ile yutulur. 3 diş dövülmüş sarımsak ve yeterli miktarda bal eklenirse, ilaç daha kuvvetli olur.

12 tatlı badem, 3 acı badem, 3 gr. kavun çekirdeği, 10 gr balkabağı çekirdeği yenir veya öğütülerek yutulur. 3-9 tatlı badem, 3 acı badem her gün ara vermeden yenir. Aylarca devam edilebilir.

Akciğer Temizliği Nasıl Yapılır?

10 Gün Boyunca

Sabah: 1 çorba kaşığı kavrulmuş keten tohumu + 12 tatlı badem + 3 acı badem + bir tatlı kaşığı ısırgan tohumu öğütülerek ikiye bölünür, yarısı sabah bal şurubu ile, kalanı yatmadan önce içilir. Balgam söktürücüdür.

Öğleye kadar, her saat başı 1 limon sıkılarak yarım bardak ılık suyla içilir. Limon suyu içemeyenler 3 bardak greyfurt suyu içebilir.

Öğleden sonra meyve veya salata yenir.

Saat 17:00-18:00’de yemek yenebilir.

Buna paralel olarak omuzlara, sırtın üst kısmına ve yanlara günaşırı 10 – 12 kupa kapatılır. Toplam 5 defa kupa kapatılmış olacaktır. Bu işlem balgam atmayı kolaylaştırır ve hızlandırır.

Bundan sonra 10 gün boyunca aşağıdaki karışımlara devam edilir:

1 çay kaşığı anason + 1 çorba kaşığı keten tohumu, 1 bardak kaynar suyla karıştırılır. Üzerine bez sarılarak 1,5-2 saat demlenir, Her sabah hazırlanan ilaç süzmeden tohumu ile beraber içilir.

50 gr. soğan suyun 1 tatlı kaşığı bal karışımı her akşam yudum yudum içilir.

Bu tedavi balgam ve öksürüğü artırabilir, bundan endişe edilmemelidir. Çünkü balgam sadece öksürükle atılır.

İnatçı öksürükte balgam söktüren, akciğerleri temizleyip güçlendiren ilaçlar:

5 gr mürri safi + 5 gr biber, (kan grubu “O”, “B” ve “AB” olanlar pul biber, kan grubu “A” olanlar karabiber) + 20 gr. hardal + 40 gr. ısırgan tohumu öğütülür. Sabah akşam bal şurubu ile 1 tatlı kaşığı içilir.

2 çorba kaşığı ısırgan otu tohumu 1 çorba kaşığı hardal tohumu öğütülür, 200 gr. bal, 2 çorba kaşığı taze sıkılmış ve süzülmüş acı kavun suyu veya 4 çorba kaşığı acı kavun yaprağı suyu ile karıştırılır ve sabah akşam aç karnına l tatlı kaşığı alınır.

Her tür öksürükte ek olarak aşağıdaki balgam söktürücüler kullanilabilir:

Buruna enfiye (toz haline getirilmiş tütün) çekilir. Hapşurma kuvvetiyle akciğerlerdeki balgam sökülür.

Hurma, ayva, kara turp, nar çekirdeği yemek, yemeklerde kimyon kullanmak, mersin suyu ve karanfil çayı içmek, her gün bal ile bir avuç fındık yemek de balgamı söktürür.

Nuh (a.s.) vereme yakalandığında, Cenab-ı Hak tarafından sadece beyaz üzüm yemesi vahyolunmuş bu şekilde şifa bulmuştur. Kan grubu A ,B ve “AB” olanlar için beyaz üzüm ne kadar şifalı ise, kan grubu “O” olanlar için siyah üzüm o kadar şifalıdır.

Kaynak Kitap: Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Organ Temizliğine İhtiyacınız Var mı?

Dikkat: Kalp, karaciğer veya beyin ameliyatı ya da organ nakli gibi ameliyat geçirenler, diyalize bağlı böbrek hastaları, iki yıldan fazla insülin kullanan diyabet hastaları, uzun tıbbi tedavi sürecinden çıkanlar ve 60 yaşın üzerinde olanlar bu temizleme işlemlerini hekim tavsiyesi olmadan ve kontrolsüz yapmamalıdır!

Hangi Durumlarda Organ Temizliğine İhtiyaç Vardır?

Her yediğiniz yemekten sonra büyük abdeste çıkıyor musunuz ve yemek sonrası kendinizi rahat hissediyor musunuz?

4-5 saatlik uykudan sonra kendinizi dinç hissediyor musunuz? Uyandığınızda ağzınızdaki tat güzel mi?

Vücudunuzun kokusu güzel mi?

Vücudunuz esnek mi, ayak baş parmağınız ile alnınıza dokunabiliyor musunuz?

Dizleriniz üzerinde veya bağdaş kurarak istediğiniz kadar oturabiliyor musunuz?

Tek bacak üzerinde 30-40 saniye kadar durabiliyor musunuz? Rüyalarınızda koku, tat, renk algılayabiliyor musunuz?

Tüm sorulara verdiğiniz cevap “Evet” ise, sağlığınızın yerinde olduğu söylenebilir ve temizlenmeye muhtaç olmayabilirsiniz.

Aksi durumda olanların organları temizlenmeye ve tedaviye muhtaçtır.

Tüm hastalıkların sebebi aynı olduğuna göre, tedavisi de hemen hemen aynıdır.

Dr. Aidin Salih’in Organ temizliği konulu yazıları

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

21/09/2019 09:31