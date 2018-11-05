Akdeniz'de tsunami uyarısı: Kıbrıs risk altında!

Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nde yapılan açıklamada Akdeniz'de bir tsunami riskinin olduğu kaydedildi.

Yunanistan, Türkiye, Fransa ve İtalya'da bulunan tsunami uyarı merkezi Akdeniz'de bir tsunami tespiti halinde ulusal afet müdahale planını başlatmak için hazırda bekliyor

Jeolojik Araştırma Bölümü tarafından koordine edilen Akdeniz ve Kuzey Atlantik'teki Tsunami Erken Uyarı Sistemi Kıbrıs Ulusal Komitesi'ni oluşturdu

Açıklamada, Akdeniz'de kaydedilen en yüksek tsunami dalgasının 9 Temmuz 1956'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem sonrasında Yunanistan'ın Amorgos kentinde 15 metrelik bir dalga olduğu belirtiliyor

Kıbrıs sahilleri tsunamiler tarafından 1202 , 1222 , 1303 ve 1953'te vuruldu . 1953'te , Baf'ta 40 kişinin hayatını kaybeden yıkıcı bir çift depremden sonra meydana geldi . Yaklaşık 1 metrelik küçük bir dalga oluşturdu.

Tsunami-alarm-system.com web sitesi, dünyadaki tüm tsunamilerin% 10'unun Akdeniz'de olduğunu söylüyor. Ortalama olarak, her yüzyılda bir Akdeniz'de tsunami gerçekleşiyor