Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı

Apple'ın merakla beklenen "It's Glowtime" etkinliği, 9 Eylül 2024'te Türkiye saati ile saat 20:00'da (TSİ) başladı. Yeni iPhone 16'nun global satış fiyatının en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB modelinin 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB versiyonunun 899 dolar 512 GB versiyonunun ise 1099 dolardan satışa sunulacağı açıklandı.

Etkinlikte tanıtılan ürünler arasında iPhone 16, iPhone 16 Pro ve yeni AirPods ve Apple Watch modelleri bulunuyor. iPhone 16 serisi yeni A18 çip seti, geliştirilmiş kamera özellikleri ve daha büyük ekranlarla geliyor. Bunun yanı sıra, yeni AirPods’ların daha iyi kablosuz ses teknolojisi sunacak.

Apple bugün watchOS 10’un ön tanıtımını yaptı. Yepyeni bir yaklaşımla geliştirilen watchOS 10, Apple Watch kullanıcılarının yeniden tasarlanan uygulamalar sayesinde bilgiye hızla erişmesini ve yeni Akıllı Gruplama özelliğiyle ilgili araç takımlarını ihtiyaç duyduklarında görebilmesini sağlıyor. Ayrıca bu özelliklere yeni ve eğlenceli saat kadranları eşlik ediyor.

Bisikletçiler yeni ölçümlere ve Antrenman Görünümlerine kavuşmanın yanı sıra güç ölçerlere, hız ve kadans sensörlerine Bluetooth ile bağlanabiliyor. Yeni Pusula Ara Noktaları ve Harita özellikleri de doğa yürüyüşçülerine yardımcı oluyor. Farkındalık uygulaması zihin sağlığını destekleyici yeni araçlar sunuyor. Bugünden itibaren geliştirici beta sürümüyle sunulan watchOS 10, bu sonbaharda ücretsiz yazılım güncellemesi olarak kullanıcılarla buluşacak.

Türkiye'de Eylül ayı sonunda satışa sunulacak

iPhone 16’nın Türkiye fiyatları henüz tam olarak açıklanmasa da, önceki modellerin fiyatlarına benzer bir seviyede olması bekleniyor. Yeni iPhone 16 serisi, Eylül ayı sonunda Türkiye’de satışa sunulacak.

Habertürk.com'da yer alan habere göre Apple Türkiye sitesinde yeni modellerin tanıtılması ile birlikte güncellemeye gitti. Fiyatın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Global fiyat olarak ise en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB modelinin 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. iPhone 16 Pro fiyatı 1099 dolar olarak açıklanırken, Pro Max ise 1199 dolarlık satış etiketine sahip olacak.

Göz sağlığına dikkat

Miyopi dünya genelinde en yaygın şekilde karşılaşılan görme bozukluğu. International Myopia Institute, miyopi riskini azaltmak için çocukların her gün en az 80 ila 120 dakikayı dışarıda geçirmesini öneriyor. watchOS 10 ile Apple Watch, ortam ışığı sensörünü kullanarak gün ışığında geçirilen süreyi ölçebiliyor. Kullanıcılar bu bilgileri iPhone veya iPad’deki Sağlık uygulamasından görebiliyor.

Gün ışığında geçirilen süre her yaştan kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı için ekstra fayda da sağlayabiliyor. Ayrıca, Kendi iPhone’u olmayan çocuklar Aile Ayarları ile Apple Watch’larını ebeveynlerinin iPhone’uyla eşleştirebiliyor. Böylece anne babalar çocuklarının gün ışığında geçirdiği süreyi görebiliyor.

Hangi özellikler var?

Gelişmiş Sağlık İzleme: Yeni model, kan oksijen seviyesini ölçme, EKG çekme ve uyku takibi gibi özellikleri daha da geliştiriyor. Ayrıca, stres seviyelerini izleyebilen yeni bir sensör de bulunuyor.

Performans ve Pil Ömrü: Apple Watch Series 10, daha güçlü bir işlemciye sahip ve bu sayede uygulamalar daha hızlı çalışıyor. Pil ömrü ise önceki modellere göre yüzde 20 oranında artırılmış durumda.

Kişiselleştirme: Yeni kayış seçenekleri ve saat yüzleri ile kullanıcılar saatlerini daha kişisel hale getirebilecekler. Özellikle, 10. yıl dönümüne özel sınırlı sayıda üretilen kayışlar büyük ilgi görüyor.

Bağlantı Özellikleri: Apple Watch Series 10, 5G desteği ile geliyor ve bu sayede daha hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca, yeni Bluetooth 5.3 teknolojisi ile daha stabil ve hızlı bağlantılar mümkün.

Dayanıklılık: Yeni model, suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. Bu sayede, spor yaparken veya zorlu koşullarda kullanımı daha güvenli.

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen AirPods 4’ü tanıttı. Yeni model, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından önemli yenilikler sunuyor.

AirPods 4, daha ergonomik ve konforlu bir tasarıma sahip. Apple, “binlerce kulağı” analiz ederek bu yeni tasarımı oluşturdu. Bu sayede, kulaklıklar uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor.

Yeni AirPods, H2 çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, ses kalitesini ve çağrı performansını önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcılar, daha net ve kaliteli bir ses deneyimi yaşayacaklar.

Aktif gürültü engelleme özelliği

AirPods 4, aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Bu özellik, dış sesleri daha etkili bir şekilde engelleyerek daha iyi bir dinleme deneyimi sunuyor. Özellikle kalabalık ortamlarda bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor.

Yeni model, aynı zmaanda USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu, şarj ve veri transferi için daha hızlı ve daha uyumlu bir çözüm sunuyor. Apple, bu adımla kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şarj kutusu, U1 çipi sayesinde tam konum takibi yapabiliyor. Ayrıca, şarj kutusuna entegre hoparlör sayesinde kaybolan AirPods’u bulmak daha kolay hale geliyor. Bu özellik, kullanıcıların kulaklıklarını kaybetme endişesini azaltıyor.

Apple, AirPods 4’ün iki farklı versiyonunu sunuyor. Biri daha uygun fiyatlı ve daha az özellikli, diğeri ise daha pahalı ve daha fazla özellik sunan bir model olacak. Bu sayede, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunulmuş olacak.

Apple’ın yeni AirPods 4 modeli, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, AirPods 4’ü piyasadaki en iddialı kablosuz kulaklıklardan biri haline getiriyor.