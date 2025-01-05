Ataoğlu: Önümüzdeki yıl hedeflenen turist sayısına ulaşmayı amaçlıyoruz

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05/01/2025

Ataoğlu: Önümüzdeki yıl hedeflenen turist sayısına ulaşmayı amaçlıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 22’ncisi düzenlenen ACE of M.I.C.E.  etkinliğine üçüncü kez ev  sahipliği yapıyor.

Etkinliğe ilişkin basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, teşvik sisteminin  1 Ocak itibarıyla , charter seferlere, öz kaynaklardan bütçe  ayrılarak yeninden hayata geçirildiğini belirtti.

Ataoğlu, “bu teşvik sistemiyle, önümüzdeki  yıl  hedeflenen turist sayısına ulaşmayı  amaçlıyoruz” dedi.

Dream Project tarafından gerçekleştirilen, turizm ve MICE (Kongre, Toplantı, Etkinlik) sektörlerinin ulusal ve uluslararası “devlerini” bir araya getiren etkinlik,  Elexus Hotel & Convention'da yer aldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde iki gün süren etkinlik kapsamında dün akşam basın toplantısı düzenlendi.

Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ACE of M.I.C.E’ın Türkiye ve Kıbrıs'ın marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sunduğunu” ifade etti.

Elexus Hotel And Convention Genel Müdürü Görkem Aydıner de,  MICE sektörünün KKTC için önemine dikkat çekerek, 2024’ün turizm performansı ve ülke ekonomisi için verimli geçtiğini ve 2025 yılında, bu başarıların üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu: “KKTC alternatif turizm modellerine ev sahipliği yapan, güvenli bir turizm  destinasyonu”

Basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu, KKTC’nin, önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Ataoğlu, bir ateş çemberi içinde yer alsa da KKTC’nin  alternatif turizm modellerine ev sahipliği yapan, güvenli bir turizm  destinasyonu  olduğunu vurguladı.

Farklı ilçelerde yapılacak yatırımların, nüfus, alt ve üst yapıyla uyumlu ve doğru  şekilde hayat bulmasının ülke turizmi için önem taşıdığını , bu amaçla yaptıkları  çalışmanın ocak ayında  kamuoyuyla paylaşılacağını  dile getiren Ataoğlu, bu aşamadan sonra nerede, ne tür bir yatırım yapılacağının hayata geçirilecek  Turizm Master Planıyla belirleneceğini kaydetti.

Pandemiyle  artış gösteren kiralık konut turizminin, kontrol altına alınmasına yönelik yasanın tamamlandığını anımsatan Ataoğlu, Pandemi ardından  devre dışı kalan teşvik sisteminin  de, 1 Ocak itibarıyla , charter seferlere ,öz kaynaklardan bütçe  ayrılarak yeninden hayata geçirildiğini belirtti.

Ataoğlu, “bu teşvik sistemiyle,  önümüzdeki  yıl  hedeflenen turist sayısına ulaşmayı  amaçladıklarını” kaydetti.

Yüksek uçak bileti fiyatlarının bu günlerde , ilave ek seferler, geniş gövdeli uçaklar ve  alternatif uçak  firmalarının devreye girmesiyle istenilen düzeye geldiğini kaydeden Ataoğlu,bu fiyatların sürdürülebilir olması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Ataoğlu, Anavatan Türkiye ve yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere  yönelik hazırlanan “ADA KIBRIS “ projesi  hakkında da bilgi verdi.

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TAGS: Ataoğlu: Önümüzdeki yıl hedeflenen turist sayısına ulaşmayı amaçlıyoruz
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