Bakan Şahali: Domuz yetiştiriciliği için Veteriner Dairesi çalışma başlattı

Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Erkut Şahali domuz eti yetiştiriciliğinde olası gelişmelere karşın veteriner dairesinin çalışma başlattığını açıkladı.

Ülkede domuz eti tüketen çok ciddi bir nüfus bulunduğuna işaret eden Bakan Şahali süpermarketlerdeki domuz etlerinin donmuş ithal etler olduğunu ve miktar bakımından fiyat belirleyici bir unsur olmadığını söyledi.

Bakan Şahali, ülkede şu an domuz yetiştiriciliğinin yok denecek düzeyde olduğunu ancak artma ihtimalini göz önünde tutarak Veteriner Dairesi ile domuz yetiştiriciliğinde olası gelişmelere yanıt verebilecek şekilde yeniden yapılanma sürecinin başlangıcını yaptıklarını söyledi. Bakan Şahali bu çerçevde çiftlik kayıt sisteminde domuz çiftliklerine ve domuz varlığına da yer verecek şekilde bir züenlemenin yapıldığını aktardı