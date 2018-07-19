Batan tekneden kurtarılan göçmenler Mersin'de





Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen cesetler, jandarma ve polis ekipleri tarafından araçlardan indirildi. Cesetler daha sonra otopsi işlemleri için morga konuldu.



Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerse, geceyi ilçedeki bir lisenin yurdunda geçirdi. Bugün göçmenlerin bilgilerine başvurulacağı belirtildi.



Karpaz’da Yeni Erenköy’ün yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı