Bıçaklı: Toplu Sözleşme haklarına hükümetin müdahale etmesini asla kabul etmeyeceğiz

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22/11/2024

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Bıçaklı: Toplu Sözleşme haklarına hükümetin müdahale etmesini asla kabul etmeyeceğiz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, "Toplu Sözleşme haklarına hükümetin yasa değişikliği yaparak müdahale etmek istediğini" savunarak,  “Mevcut sözleşme düzenine müdahaleyi asla kabul etmeyiz” dedi.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, hükümetin bu konuda ısrar etmesi halinde grev dahil her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını söyledi.

Bıçaklı, “Toplu Sözleşme Grev ve Referandum Yasası’na uygun olarak yıllardır uygulamada olan Toplu Sözleşme düzenine hükümet yasa değişikliği yaparak müdahale etmek istemektedir. Çalışanların gece gündüz demeden emek vererek ve yıllardır mücadele ederek kazanmış oldukları Toplu Sözleşme haklarına, hükümetin müdahale etmesini asla kabul etmeyeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

22/11/2024 12:11
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TAGS: haber, kıbrıs
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