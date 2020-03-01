Bisiklet hırsızı tutuklandı

HIRSIZLIK

25.02.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda D.P.D. (E-42), Kemal TÜCCAROĞLU’na ait ikametgahın garaj içerisindeki bir adet bisikleti çalmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Diğer polisiye haber;

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

24-27.02.2020 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket’te çalışan A.S. (K-38) marketin reyonlarında satışta bulunan çeşitli markalarda gıda, bakım ve kırtasiye malzemelerini herhangi bir ödeme yapmadan iş yerinden çıkarmak suretiyle çalmıştır.

Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

01/03/2020 13:01