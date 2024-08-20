Brighton'dan transferde kulüp rekoru: Yeni golcü açıklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Leeds United'dan Georginio Rutter'i kadrosuna kattı. Brighton, bu transferle kulüp rekorunu kırdı.

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20/08/2024

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Brighton'dan transferde kulüp rekoru: Yeni golcü açıklandı

Premier Lig ekibi Brighton, yeni golcüsünü resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu Georginio Rutter'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rutter, Brighton'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 7. isim oldu.

KULÜP REKORU KIRILDI

Brighton, Georginio Rutter için Leeds United'a serbest kalma bedeli olan 40 milyon sterlin ödedi.

Böylece Brighton, kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı.

Premier Lig ekibinin bu yaz 7 transfere ödediği toplam bonservis bedeli 145 milyon sterline yaklaştı.

Brighton'ın paylaşımı:

20/08/2024 10:19
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TAGS: Brighton, transfer, spor
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