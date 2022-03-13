Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı. Açıklanan karara göre, temaslı olan eksik aşılı veya aşısız kişiler yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracak.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, temaslı olan eksik aşılı veya aşısız kişiler yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracak.

Açıklamada, market ve açık alan sporlarında ada pass sorgulaması olmayacağı da bildirildi.

Okullarda pozitif vaka ve temas protokolü şu şekilde:

“-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptıracaklardır.”

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13/03/2022 12:12