Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl annesinin ölümüyle sarsılan Bülent Ersoy, bu kez baba acısı yaşadı.

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05/10/2021

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl annesinin ölümüyle sarsılan Bülent Ersoy, bu kez baba acısı yaşadı.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü Haber geldi.

Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

05/10/2021 10:58
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TAGS: Bülent Ersoy, babası, Fikret Erkoç, haberkıbrıs, hayatını kaybetti
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