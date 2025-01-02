Celtic'in serisini Rangers bitirdi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/01/2025

Celtic'in serisini Rangers bitirdi

İskoçya Ligi'nin 19. haftasında TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Rangers, Celtic'i 3-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Celtic bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.

Old Firm derbisinde Ranger ile Celtic kozlarını paylaştı.

TRT SPOR'dan yayınlanan maçı Rangers 3-0 kazanarak 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ianis Hagi, 66. dakikada Robin Pröpper ve 81. dakikada Danilo'dan geldi.

Milli futbolcu Rangers formasıyla 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Celtic, 50 puanla liderliğini sürdürdü.

Ranger ise bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Celtic’in serisini Rangers bitirdi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.