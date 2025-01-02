Celtic'in serisini Rangers bitirdi
YAYIN TARİHİ:
02/01/2025
İskoçya Ligi'nin 19. haftasında TRT SPOR'dan yayınlanan maçta Rangers, Celtic'i 3-0 yenerek 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Celtic bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı.
Old Firm derbisinde Ranger ile Celtic kozlarını paylaştı.
TRT SPOR'dan yayınlanan maçı Rangers 3-0 kazanarak 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ianis Hagi, 66. dakikada Robin Pröpper ve 81. dakikada Danilo'dan geldi.
Milli futbolcu Rangers formasıyla 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Celtic, 50 puanla liderliğini sürdürdü.
Ranger ise bu galibiyetle puanını 39'a çıkardı.
YAYIN TARİHİ: