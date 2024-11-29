Defne Samyeli'nin 'Kırmızı iç çamaşırı' ritüeli... İtiraf etti

Şarkıcı Defne Samyeli, yılbaşı için yaptığı totemi itiraf etti. Kırmızı iç çamaşırı giydiğini söyleyen Samyeli'nin açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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29/11/2024

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Defne Samyeli'nin 'Kırmızı iç çamaşırı' ritüeli... İtiraf etti

52 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Defne Samyeli, katıldığı bir etkinlikte samimi itiraflarda bulundu. Bir markanın düzenlediği yeni yıl etkinliğine katılan Samyeli kırmızı iç çamaşırı ritüelini açıkladı.

Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Defne Samyeli, sürpriz aşklara açık olduğunu ve 24 saat içerisinde bile evlenebileceğini ifade etti.

YILBAŞI GECESİ KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI GİYİYORMUŞ

Yeni yıla günler kala Samyeli'nden ilginç bir itiraf da geldi. Yılbaşı gecesinde bir dönemler kırmızı iç çamaşırı giydiğini söyleyen Samyeli, "Hatta aile toplantıları düzenlediğim zamanlarda yanında belki getiren olmaz diye ben herkese alıyordum. Eski kayınvalideme falan da" diyerek totemini açıkladı.

29/11/2024 11:48
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TAGS: Defne Samyeli, Kırmızı iç çamaşırı,
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