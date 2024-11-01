Dereboyu'ndaki Halloween Kutlamalarında Çevreyi Kirleten Manzaralar Utandırdı

Dereboyu’nda dün gece gerçekleşen Halloween kutlamalarının ardından utanç verici görüntüler kaldı.

Dereboyu’nda dün gece gerçekleşen Halloween kutlamalarının ardından geriye utanç verici görüntüler kaldı. Yedikleri ve içtikleri ürünlerin atıklarını çöp kutularına atmak yerine yolları ve kaldırımları dolduran kişiler, çevreye zarar verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan çöpler dikkat çekerken, çevredeki çöp kutularının boş olması manzarayı daha da düşündürücü hale getirdi.