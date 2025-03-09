Derste porno izleyen öğretmen, yanlışlıkla görüntüyü sınıf tahtasına yansıttı

Rusya’nın Neftekamsk kenti yakınlarındaki Taşkinovo köyünde bulunan bir okulda yaşanan olay, büyük tepki çekti. 62 yaşındaki fizik öğretmeni Razif Nurgaliev'in, ders sırasında dizüstü bilgisayarından izlediği müstehcen görüntüleri farkında olmadan sınıf tahtasına yansıttığı iddia edildi.

ÖĞRENCİLER OLAYI KAYDETTİ, VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

13 yaşındaki öğrencilerin bulunduğu sınıfta meydana gelen olay, bazı öğrenciler tarafından kaydedildi. Görüntülerin yayılması üzerine öfkeli veliler, okul yönetimine başvurarak öğretmen hakkında işlem yapılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul müdürü Rudanya Burhanova, olayın ardından derhal bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak bölgede fizik öğretmeni bulmanın zor olduğu gerekçesiyle öğretmenin henüz görevden alınmadığı öne sürüldü.