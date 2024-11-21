Dünya'nın en güçlü roketi altıncı testi geçti: Ay'a insan götürecek

SpaceX, önümüzdeki on yıl içerisinde insanlı Ay görevlerinde kullanılması planlanan Starship uzay aracının altıncı testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi Elon Musk, fırlatma kulesi bilgisayarlarıyla iletişimin kesilmesinden dolayı Super Heavy Booster'ın yakalanmasının iptal edildiğini açıkladı.



SpaceX, Starship roketinin altıncı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ancak uzay ajansı güçlendiriciyi dev mekanik kollarla yakalamaktan vazgeçti.

Teksas'tan yapılan test uçuşunun sadece dört dakikasında güvenlik nedeniyle yakalama işlemi iptal edildi ve güçlendirici üç dakika sonra suya çarptı.

YAKALAMA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

SpaceX'ten Elon Musk X üzerinden yaptığı açıklamada, fırlatma kulesi bilgisayarıyla iletişimin kesilmesi nedeniyle güçlendiricinin yakalanmasının iptal edildiğini söyledi.

Aynı zamanda, Starship'in tepesinde Teksas'tan fırlatılan boş uzay aracı, Ekim ayındaki test uçuşuna benzer şekilde dünyanın etrafında neredeyse bir tur atarak Meksika Körfezi boyunca yükseldi.

ALTINCI TEST UÇUŞU BAŞARILI

Uzayda süzülen parlak retro görünümlü araç, bir saat süren gösterinin kontrollü bir şekilde sona ermesi için Hint Okyanusu'na indi.

Bu, SpaceX ve NASA'nın astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a geri götürmek için kullanmayı umduğu dünyanın en büyük ve en güçlü roketi için altıncı testti.

TERMAL KORUMA DENEYLERİ

Ulaşılan yeni hedefler arasında uzay aracının motorlarından birinin yörüngeden dönerken gerekli olacak şekilde uzayda ateşlenmesi de vardı.

Ayrıca uzay aracında termal koruma deneyleri de yapıldı ve bazı bölgeler gelecekteki uçuşlarda yakalama mekanizmalarının çalışıp çalışmayacağını görmek için ısı karolarından arındırıldı.

Ve uzay aracı girişin son bölümünde burun üstü alçalarak takla attı ve Hint Okyanusu'na dik bir şekilde düştü.

Bir sonraki test uçuşu için daha da fazla yükseltme yapılması planlanıyor.

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYOR

SpaceX eninde sonunda 121 metrelik Starship'in tamamını geri döndürmek ve yeniden kullanmak istiyor.

Tam ölçekli geri dönüşüm, işleri hızlandırırken Ay ve Mars'a kargo ve insan taşımanın maliyetini düşürecektir.

SpaceX'in Florida ve Kaliforniya'dan kalkan Falcon roketlerinin geri dönüşümü şirkete şimdiden zaman ve para kazandırdı.

4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ÖDEME

NASA, önümüzdeki on yıl içinde arka arkaya yapılacak görevlerde astronotları Starship ile Ay'a indirmesi için SpaceX'e 4 milyar dolardan fazla ödeme yapıyor.

Musk, bir gün Mars'ta bir şehir inşa etmek için bir Starship filosu fırlatmayı öngörüyor.

Bu, 2023'ten bu yana tamamen monte edilmiş bir Starship'in altıncı fırlatılışı oldu. İlk üçü patlamayla sonuçlanmıştı.

AY'A GİTMEK İÇİN KULLANILACAK

SpaceX için, Starship'i oldukça yakında hazır hale getirmek önemli çünkü bu, şirketin Mars'a ulaşma planlarının temelini oluşturuyor ve bu teknolojinin bir kısmı, önümüzdeki on yıl içinde NASA'nın Artemis görevlerinde Ay'a gitmek için kullanılacak.