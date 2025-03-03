Edip Akbayram son yolculuğuna böyle uğurlanmak istedi
Hayatını kaybeden efsane sanatçı Edip Akbayram'ın son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istediğine dair yaptığı konuşma ortaya çıktı.
YAYIN TARİHİ:
03/03/2025
'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserlere hayat veren Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu.
Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.
LİSE DÖNEMİNDE ORKESTRA KURDU
Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı.
YAYIN TARİHİ: