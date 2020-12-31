Emiroğlu: Adaletli bir dünya diliyorum

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Talip Emiroğlu, yeni yıl ile ilgili bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emiroğlu şunları kaydetti;

”2020 kolektifte mağduriyet ve acılarla sınandığımız bir tekamül yılı oldu.Ümit ediyorum ki, hepimiz kendi tekamülümüze erebildik.Her biri birer öğretmen olan bu sıkıntılardan gereken mesajları alabildik. Yine umuyorum ki,bundan sonra insanlık değerlerinin esas alınıp daha ön plana çıkarıldığı bir döneme gireceğiz. Eğer bu evrimi yapamadıysak maalesef 2021’de de, 30’larda da aynı sıkıntıları tekrar yaşamak zorunda kalabiliriz. Allah bir daha yaşatmasın; hepimize nefsimizin tahrik ettiği sahte yollardan dönüp özümüzdeki doğrularla, güzelliklerle kucaklaşmayı nasip etsin, inşallah bu duygularla bütün dostlarımın, akrabalarımın,öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın yeni yılını en kalbî duygularla kutlarım. Daha adaletli,daha merhametli, insanlığa daha saygılı; hiç bir çocuğun, hiç bir yetimin aç ve açıkta olmadığı; haksızlığa uğramadığımız adaletli bir dünya diliyorum. Saygı,sevgi ve selamlarımla.”

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31/12/2020 10:39