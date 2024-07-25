En-Nesyri'nin bonservisi, maaşı ve bonus şartı ortaya çıktı

Fenerbahçe transferi için uzun süredir mesai harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı.

Dün İstanbul'a gelen En-Nesyri sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Öte yandan Faslı forvetin sözleşme detayları da ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek.

Tecrübeli forvetin forma giyeceği her sezon 20 golü geçmesi halinde Sevilla'ya 1 milyon euro daha ödenecek.

Haberde En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

Sarı-Lacivertlilerin oyuncuya senelik net 4 milyon euro ücret vereceği kaydedildi.

Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.