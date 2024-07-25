En-Nesyri'nin bonservisi, maaşı ve bonus şartı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detayları şekilleniyor. Sarı-Lacivertlilerin En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği bonservis ve Faslı forvete vereceği maaş belli oldu.
25/07/2024
Fenerbahçe transferi için uzun süredir mesai harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı.
Dün İstanbul'a gelen En-Nesyri sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Öte yandan Faslı forvetin sözleşme detayları da ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödeyecek.
Tecrübeli forvetin forma giyeceği her sezon 20 golü geçmesi halinde Sevilla'ya 1 milyon euro daha ödenecek.
Haberde En-Nesyri ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı.
Sarı-Lacivertlilerin oyuncuya senelik net 4 milyon euro ücret vereceği kaydedildi.
Faslı forvetin sözleşmesinde başarı bonuslarının da yer alacağı belirtildi.25/07/2024 10:06