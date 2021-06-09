Erdoğan: KKTC’nin en uzun sahil yolu projesi olacak

Batı bölgesinin en büyük turizm yatırımı Afrodit Sitesi yanında bulunan Sunset Bulvarı, ülkenin en prestijli sahil şeritlerinden biri haline getiriliyor.

Gaziveren Sunset Bulvar projesinin tamamlanması için komşu arazi parsel sahipleri ile anlaşma sağlandı.

Konuyla ilgili konuşan Afrodit Sitesi ve Evergreen Developments CEO'su Cihan Erdoğan yaptığı açıklamada '' Sunset Bulvar Projesi başladığında arada kalan parsel sahipleri projenin biten bölümü ve bölgeye kattığı değeri gördükten sonra kendi parsellerinde de bu projenin devam etmesi için mutabakat sağladılar” dedi.

Erdoğan yapılan fizibilite çalışmasından sonra bir ay gibi bir kısa sürede gerekli malzeme tedarikinin sağlanacağını ve projenin tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, Sunset Bulvarı’nın bir çekim merkezi haline geldiğini belirterek, “Guzelyurt ve Lefke bölge halkı da bu proje ile denizle buluşacak” ifadesini kullandı.

Toplamda 10 kilometrelik bir sahil şeridini kapsayan proje, yürüyüş ve bisiklet yolları ile Güzelyurt Belediyesi ve Lefke Belediyesi’ni de birbirine bağlıyor.

Ayrıca projeye herkes için oturma bankları, solar ışıklandırma ve çöp noktaları ekleniyor ve tüm projede granit yürüyüş yolu ve Gabion paslanmaz çelik duvarlar kullanılıyor.

Cihan Erdoğan, projenin sadece bölge için değil, ülke için de bir prestij sağlayacağını anlattı. Tamamlanmasının ardından projenin KKTC’nin en uzun sahip yolu projesi olacağını anımsatan Erdoğan, “Bir hayalle başlayan bu yatırım, şimdi iki şehri birbirine bağlayan sahil yürüyüş ve bisiklet yolu projesi ile taçlandırılıyor. İddia ediyorum, sadece bölge halkı değil, adanın ve dünyanın her yerinden insanlar, buraya akın edecek. Vizyonumuzda sadece şirketimizin değil, bölgenin kalkınması öncelikli. Adım adım bunun gerçekleştiğini görmek ise mutluluk verici” dedi.

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09/06/2021 10:00