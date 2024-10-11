Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi

Cem Yılmaz'ın yazıp oynadığı 'Erşan Kuneri' dizisinin ikinci sezonu dün Netflix'te yerini aldı.

Dizinin bir sahnesinde Eyüpspor'da forma giyen milli futbolcu Caner Erkin'i görenler çok şaşırdı.

Konuk oyuncu olarak katıldığı 'Erşan Kuneri'nin kadrosunda yer alan eşi Şükran Ovalı ile Rusça konuşan Erkin, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

FATİH ALTAYLI'YA CANER ERKİN YANITI

Cem Yılmaz geçen hafta 'Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti' programına konuk olmuştu. Yılmaz, Altaylı'nın, "Oyuncuları neye göre seçiyorsun?" sorusuna esprili bir şekilde "İstekli olmalarına göre" yanıtını vermişti.

Cem Yılmaz "Mesela Şükran Ovalı nereden geldi, Caner'in eşi diye mi aldın?" sorusunu ise şöyle cevaplamıştı: "Caner elinden tutup getirmiş."