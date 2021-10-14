Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi İş Birliğinde Başlayacak Yetişkinler İçin İngilizce Kursları Kayıtları Sürüyor

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde, yetişkinlere yönelik sertifikalı genel İngilizce kursları için kayıtlar sürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin hazırladığı programlar çerçevesinde yetişkinlere yönelik düzenlenecek, 10 hafta 60 saatlik genel İngilizce kurs programına 25 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru kabul edilecek.

27 Ekim’de Final Üniversitesinde yapılacak seviye tespit sınavının ardından kursiyerler, kasım ayı başında derslere başlayacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Final Üniversitesi ile iş birliğinde yaz sezonunda başlatılan yetişkinler için İngilizce kurslarının ikinci ayağının da kış aylarında programlandığını belirtti.

Dil öğrenmenin önemine işaret eden Güngördü, özellikle turizm kenti Girne’de insanların İngilizce bilmesinin önemli olduğunu belirtti. Güngördü, kursların herkes için fırsat olduğunu söyledi.

Kurslar hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.

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14/10/2021 12:26