Google, 2024 Yılında En Çok Yaptığımız Aramaları Açıkladı
Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı.
YAYIN TARİHİ:
10/12/2024
Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" verilerini yayımladı. Böylelikle hem Türkiye'de hem de küresel çapta kullanıcıların yıl boyunca en çok aradıkları terimler gün yüzüne çıkmış oldu.
ABD merkezli teknoloji devi Google, "Google'da Yılın Arama Trendleri" istatistiklerini yayımladı. Böylelikle hem dünyada hem de Türkiye'de 2024'ün en çok aranan terimleri gün yüzüne çıkmış oldu.
Google'da Yılın Arama Trendleri istatistiklerinin Türkiye ayağında, çok da şaşırtıcı olmayan sonuçlar görüyoruz. İnsanlar, yıl boyunca gündemden düşmeyen olaylarla ilgili aramalar yaptılar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 2024'te Google'da trend hâle gelmiş konulara yakından bakalım.
Google'da Yılın Arama Trendleri (Türkiye)
Aramalar
- Euro 2024
- Narin Son Dakika
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
Kaybettiklerimiz
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
Şarkı Sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
Google'da Yılın Arama Trendleri (Küresel)
Aramalar
- Copa America
- UEFA European Championship
- ICC Men's T20 World Cup
- India vs England
- Liam Payne
Kişiler
- Donald Trump
- Catherine, Princess of Wales
- Kamala Harris
- Imane Khelif
- Joe Biden
YAYIN TARİHİ: