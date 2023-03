Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı programının bu haftaki adresi Serdarlı, eski adıyla Çatoz... Günnasır Karapaşa’nın evine konuk olduk. Teşekkürler Arden Gıda ARUN GROUP Ektam Kıbrıs Pepsi Co Bafra Gıda Tic Ltd Şti Inter Gaz Sultan Kahve Edip Elektronik Ltd Önder AVM Paşaköy MAR Tavuk Çiftliği Onesto Nail & Beauty

Bu habere tepkiniz:



29/03/2023 14:47