BigChefs 2024 Yılbaşı Yemeği

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05/12/2023

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BigChefs 2024 Yılbaşı Yemeği


Herkese hitap eden bol seçenekli leziz menüsü, her öğüne yayılan ‘’all day dining’’ konsepti, büyülü atmosferi ve düzenlediği etkinliklerle kendisinden söz ettiren BigChefs, yeni yıla da dopdolu giriyor.

31 Aralık gecesi, ‘’BigChefs 2024 Yılbaşı Yemeği’’ menüsünün çok özel lezzetleri, saat 20:30’da DJ Doğuş Kılıç ve 22:30’da Eda Aslantürk ve Orkestrasının canlı performanslarıyla renkleniyor.

Lefkoşa, Yenişehir, Celsus Business Center & Residence’nin giriş katında yer alan BigChefs’in, 2024 yılbaşı yemeği ve her konuda detaylı bilgi almak için 0546 999 0 244 (BIG) numaralı telefonu arayabilirsiniz.

05/12/2023 12:12
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