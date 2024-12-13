Güncellendi: UEFA Ülke puanı sıralaması 2024-2025 | Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

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13/12/2024

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Güncellendi: UEFA Ülke puanı sıralaması 2024-2025 | Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Avrupa Ligi’nde Galatasaray, Malmö deplasmanda berabere kalırken bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Bodo/Glimt karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. . Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise Heidenheim karşısında kazanarak bu sezonunun Avrupa’da ilk üç puanını aldı. UEFA Ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçlarıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere’de bulunurken rakipleriyle puan farkını açtı. İtalya, İspanya, Almanya gibi takımlar ise ikincilik için mücadele ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz sezona göre bir basamak geriledi. Peki Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel ülke puanı son durum…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM | Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir’in Avrupa kupaları maçlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı sıralaması güncellendi. 2024-2025 sezonunda takımlarımız ülke puanına toplam 6.500 puanlık katkı yaptı. Türkiye’nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise 41.850 puanla 9. sırada yer alırken Türkiye ise 40.100  puanla 10. sırada yer aldı. 

10 - TÜRKİYE 40.100 PUAN 

9- ÇEKYA 41.850  PUAN 

8- BELÇİKA 50.200 PUAN 

7- PORTEKİZ 56,691  PUAN 

6- HOLLANDA 59.566 PUAN 

5-FRANSA  64.655 PUAN 

4-ALMANYA 78.035 PUAN 

3-İSPANYA 81.168 PUAN

2-İTALYA 86.106  PUAN

1-İNGİLTERE 98.249  PUAN

 

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TAGS: UEFA, Ülke puanı
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