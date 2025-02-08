Hadise Başrolündeydi... Esas Oğlan Dizisi Bekleneni Karşılayamadı: En Kötü 2. Dizi Oldu!

Hadise'nin, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol aldığı 'Esas Oğlan', 8 bölümlük yapımıyla izleyici beklentilerini karşılayamayarak IMDB'de 10 üzerinden sadece 2 puan aldı.

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte dijital platformda yayınlanan 'Esas Oğlan' dizisinde yer aldı. Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın da performans sergilediği dizide, beklentilerin altında kalan yapı, izleyicilerden yoğun eleştiriler aldı. Film ve dizi dünyasını inceleyen IMDB’de yalnızca 2 puan alan yapım, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in (1,3 puan) ardından en kötü ikinci dijital platform dizisi olarak kayıtlara geçti.