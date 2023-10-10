Haluk Levent’in katılımıyla üç deniz kaplumbağası yeniden denizle buluştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve kurtarıcıları Levent Çiftçi tarafından yuvalarına uğurlandı.

Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak 5 yıldır deniz kaplumbağalarına yaşam eli uzatan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yaz sezonunun kapanışında, üç kaplumbağayı daha doğal yaşam alanına kavuşturdu. Haluk Levent, Ada ve Resa Dem isimli 3 deniz kaplumbağası, Haluk Levent’in de katıldığı keyifli bir etkinlikle yeniden denizle buluştu. Geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikte, Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Resa Dem ile üç kaplumbağanın da kurtarıcısı olan balıkçı Levent Çiftçi ve ailesi, kaplumbağaların mavi sulara uğurlanmasına eşlik etti. Oldukça ilgi gören etkinliğe, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri, doğa ve hayvan severler ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar da katıldı.

Haluk Levent: “Biz onların evinde misafiriz”

Sağlığına kavuşan üç deniz kaplumbağasının denizle buluşmasının ardından açıklamada bulunan Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, “Kendi halinde yaşayan ve bizlere hiçbir zararı olmayan bu canlılara zarar vererek denizin dengesini bozarsak, yarın çocuklarımız beslenmek için deniz canlısı bulamayacaklar. Gelecek nesillere, daha temiz bir doğa bırakabilmek için kirliliği azaltarak ve evlerinde misafir olduğumuz bu canlıları koruyarak katkı sağlamalıyız” dedi.

Sargın Kara: “Kaplumbağaların yaşama tutunabilmesi için tıbbi müdahale çok önemli”

Balıkçı Levent Çiftçi tarafından bulunan ve hayranı olduğu Haluk Levent’in ismini verdiği 5 – 8 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağası ve 35-40 yaşlarındaki Ada isimli iribaş deniz kaplumbağası boğulma sebebi ile merkeze getirildi. Resa Dem isimli 35-40 yaşlarındaki iribaş deniz kaplumbağası ise boğulmanın yanı sıra tüm vücudunu saran parazit tehlikesi ile merkeze ulaştırılmıştı.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından üç deniz kaplumbağasını daha doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, boğulma sebebi ile merkeze ulaştırılan üç kaplumbağanın ikisinde yoğun seviyede ağız enfeksiyonu gözlemlediklerini kaydetti. Bu tarz enfeksiyonların çok kritik sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Sargın Kara, kaplumbağaların yaşama tutunabilmesi için tıbbi müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı. Sargın Kara, “Yıllardır merkezin çalışmalarını yakından izleyerek destek veren ve kendi adını taşıyan kaplumbağa mavi sulara uğurlanırken bizlerle birlikte olan Haluk Levent’e gönülden teşekkür ederiz” dedi.