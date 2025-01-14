Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin



Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan Murat Şahin'in yeni takımı belli oldu.



Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Murat Şahin. Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.



İLK KEZ KULÜP ÇALIŞTIRACAK



Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlarda teknik ekipte görev yapan Murat Şahin, ilk kez bir kulüp çalıştıracak.



İLK MAÇI GALATASARAY'A KARŞI



Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak