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Havada Panik! Ercan-İstanbul uçağı kalkıştan sonra Antalya'ya yönlendirildi

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11/10/2018

Havada Panik! Ercan-İstanbul uçağı kalkıştan sonra Antalya'ya yönlendirildi

HABERKIBRIS - ÖZEL HABER

Başkent LEfkoşa'da sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.

Ercan havalimanından kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM uzaklıkta alçak uçuş gerçekleştirdi.

İstanbul seferini yapan söz konusu yolcu uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

 

Söz konusu uçak Kıbrıs üzerinde defalarca tur attıktan sonra Antalya Havalimanı'na sorunsuz inebildi

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TAGS: haber, kıbrıs, ercan, istanbul, uçak
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