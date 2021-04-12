Hesabına yanlışlıkla 1,2 milyon dolar yatırılan kadın tutuklandı

ABD’nin Louisiana'da eyaletindeki bir karakolda 911 acil durumlar operatörü olarak dört yıldan fazla çalışan bir kadın, yetkililerin yanlışlıkla hesabına yatırılan 1,2 milyon dolardan fazla parayı iade etmeyi reddetmesinin ardından kovuldu ve tutuklandı.



33 yaşındaki Kelyn Spadoni, Şubat ayında Charles Schwab &Co adlı bir finans şirketindeki yazılım kaynaklı bir hata üzerine hesabına paranın geçmesinin ardından hırsızlık, banka dolandırıcılığı ve parasal fonların yasadışı aktarımı ile suçlandı.

EV VE OTOMOBİL ALDI

Bununla birlikte, hesabındaki 1,2 milyon doları gören Spadoni’nin parayı hemen başka bir hesaba aktardı ve bir ev ile değeri 48 bin ila 70 bin dolar arasında değişen bir otomobil satın satın aldı.

Charles Schwab & Co, çağrılarını, metin mesajlarını ve e-postalarla kendisine ulaşma girişimlerini görmezden geldiği için Spadoni'ye dava açtı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin genç kadının işyeriyle temasa geçtiği, ancak telefona gelemeyeceği belirtildi.

680 LİRA YERİNE 10 MİLYON LİRA YATTI



Louisiana'nın Doğu Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre Schwab, "bir yazılım geliştirmesinin yarattığı sorun" nedeniyle kazara 1,2 milyon dolardan fazla para aktardığında Spadoni'nin hesabına 82,56 dolar (yaklaşık 680 Türk Lirası) aktarmayı hedeflemişti. Ayrıca şirket, hizmet şartlarının müşterilerin istemeden kendilerine aktarılan paraları iade etmelerini gerektirdiğini söyledi.



Kadının eski patronu Jefferson Parish Şerif Ofisi sözcüsü Yüzbaşı Jason Rivarde konuya ilişkin yaptığı açıklamada Spadoni'nin bir "muhasebe hatası" nedeniyle Charles Schwab & Co. tarafından yanlışlıkla transfer edilen parayı aldığını ifade ederek, "Onun parası değil. Bu çok yanlış" ifadelerini kullandı ve "yasal hak talebinde bulunmadığını" söyledi.



Öte yandan, Charles Schwab &Co, şu ana kadar paranın yaklaşık yüzde 75'ini geri alabildiklerini açıkladı.

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12/04/2021 10:39