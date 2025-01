Huawei Watch GT 2 ve Apple Watch 9: Akıllı Saat Dünyasının Zirvesi

Akıllı saatler günlük yaşamın vazgeçilmez aksesuarlarından bir tanesi haline gelmiştir. Bu giyilebilir teknoloji cihazları arasında günümüzde ilgi çeken iki önemli model vardır. Birisi Huawei LiteOS işletim sistemi ile çalışan Huawei Watch GT 2 olurken diğeri de iOS işletim sistemi ile çalışma yapan Apple Watch 9 olmaktadır. Her ikisinin de kendine has özellikleri birçok kullanıcının beğenisini kazanmaya devam eder. Siz de her daim Cimri üzerinden akıllı saat denilince akla gelen bu ürünleri inceleyip bu doğrultuda seçim yapabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 Özellikleri

Huawei Watch GT 2 1.39 inçlik ekran boyutu ile sık sık ön plana çıkan bir üründür. AMOLED ekran teknolojisi ile üretilmiştir. Dokunmatik olan bu ekran, parmak izi de tutmamaktadır. Ekran her daim hijyenik görünmektedir. Sürekli açık ekran özelliği de mevcuttur. Alarm, akıllı bildirimler, gelen aramaları yönetme, müzik çalar, takvim, SMS görüntüleme, zamanlayıcı, telefonumu bul gibi özellikler de sunar. Sağlıkla alakalı olarak ise nabız monitörü, kalori takibi, kadın sağlığı konuları, hareketsizlik uyarısı ve stres seviyesi gösterimi gibi işlevler sağlar. Android ve iOS tabanlı işletim sistemine sahip telefonlarla uyumludur. 45.9 mm kordon boyutu vardır. 41 gram ağırlığında olan bir akıllı saattir. Daire biçimli bir ekranı vardır. Gövde rengi ise gümüş olmaktadır. Paslanmaz çelik gövde malzemesinden yapılmıştır. Kordon malzemesi kahverengi ve deridir. Klasik bir duruş sergiler. Değiştirilebilir kordon özelliği de vardır. Kirin A1 yonga seti ile sunulan bir cihazdır. 32 MB RAM ve 4 GB dahili depolama hafızası sunar. GPS ve Bluetooth da içerir. 455 mAh batarya kapasitesi mevcuttur. Li-Polymer batarya teknolojisi vardır. Manyetik şarj istasyonu ile çalışır. Yoğun kullanımda 30 saat, normal kullanımda ise 98 saat şarjı dayanır. 120 dakikada bataryası tam dolar. Bunun yanı sıra ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, barometre, pusula, altimetre gibi çeşitli türden fonksiyonları da kapsayan bir modeldir.

Apple Watch 9 Özellikleri

Apple markasının güncel ürünlerinden biri olan Apple Watch 9 akıllı saat modeli, 41 ve 45 mm olmak üzere 2 farklı kordon boyutu ile kendini gösterir. Pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve (product) red renk seçenekleridir. 1.69 inçlik geniş formda olan bir ekranı vardır. LTPO OLED ekran teknolojisi ile üretilmiştir. Kavisli ekran, parlaklık ayarı, retina ekran işlevleri bulunur. Sürekli açık ekran fonksiyonu da içermektedir. Apple S9 SiP yonga seti ile sunulur. 64 GB dahili depolama alanı vardır. Bluetooth desteği de bulunur. Wi-Fi ve NFC gibi işlevleri de öne çıkar. 45 mm versiyonu 308 mAh’lık bir batarya ile sunulurken 41 mm versiyonu ise 282 mAh olarak karşımıza çıkar. Lithium-Ion batarya teknolojisi ile üretilir. 18 saatlik bir batarya ömrü vardır ve genelde 1.5 günü çıkarır. Ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop gibi işlevler de sunar. Sağlık ile ilgili özellikleri arasında ise; nabız monitörü, uyku takibi, kalori takibi, düzensiz ritim bildirimi, vücut ateş ölçer, stres seviyesi gösterimi, hareketsizlik uyarısı, kadın sağlığı ile ilgili uygulamalar yer alır. Hava durumu takibi de yapabilirsiniz. Sanal antrenman partneri ile düzenli spor yapabilirsiniz. Bisiklet, boks, tenis, yürüyüş, pilates, kardiyo, dayanıklılık, sörf, kürek çekme, eliptik bisiklet, tırmanış gibi aktiviteler de bu akıllı saat modeli tarafından desteklenmektedir. Gürültü sensörü de bulunmaktadır.