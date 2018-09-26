İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı. Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü. Komite tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katıldı.

Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın yanı sıra toplantıda, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal da bulundu.