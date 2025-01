İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull 78 yaşında hayatını kaybetti. Faithfull, müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da önemli bir yer edinmişti.

Şarkıları, performansları, filmleri ve aktivist kişiliğiyle bir döneme damga vuran Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti.



Faithfull’un sözcüsü, şarkıcının Londra’da ailesinin yanında vefat ettiğini duyurdu.

-Partide keşfedildi

1946'da Londra'da doğan sanatçı 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi. Şarkıcı o yıllarda çıkan "As Tears Go By" şarkısıyla büyük popülerlik kazandı.



1966'dan 1970'e kadar The Rolling Stones'un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.



Popülaritesini o yıllarda başrolde yer aldığı "I'll Never Forget What's'is name", "The Girl on a Motorcycle" ve "Hamlet" filmleriyle devam ettirdi.

1970'lerde anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla boğuştu.

Kendine özgü sesiyle dikkat çeken Faithfull'un daha önce melodik ve yüksek kayıtlı vokalleri 70'lerde şiddetli larenjitten etkilendi, sesi kalıcı olarak değişti. Gıcırtılı ve çatlamış olarak kaldı.

Faithfull, Broken English albümüyle 1979'da müziğe güçlü bir geri dönüş yaptı.



Faithfull, müzik kariyerine 80'li yıllarda başarılı albümlerle devam etti.

Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan sanatçı, VH1'in "Rock and Roll'un En Büyük 100 Kadını" listesinde de yer aldı.