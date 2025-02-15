Instagram'a yeni özellik: Dislike butonu geliyor

Instagram, kullanıcıların belirli yorumları beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmelerine olanak tanıyan yeni bir "dislike" beğenmeme butonunu test etmeye başladı.

Bu özellik, hem Reels hem de Feed gönderilerinde kullanılabilecek. Instagram’ın başında bulunan Adam Mosseri, bu özelliğin yalnızca bir test olduğunu ve beğenmeme sayısının gösterilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, beğenilmeyen yorumların sıralamasını düşürmek için bu sinyalin kullanılabileceğini ekledi.



Meta, bu testin yorum bölümünün kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirtti. Şirket sözcüsü, "Instagram deneyimini ve uygulamada gördüklerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yollar üzerinde çalışıyoruz. Bu yeni butonu, belirli bir yorumu beğenmediklerini veya uygun bulmadıklarını özel olarak belirtmeleri için kullanıcıların kullanımına sunuyoruz" dedi.



Gizlilik esas olacak



Instagram, kullanıcıların hangi yorumları beğenmediğini kimsenin göremeyeceğini, yalnızca ‘kötü yorumların’ yukarılarda görüntülenmemesi için kullanılacağını açıkladı.



Reddit benzerliği



İnternetin en popüler platformlarından Reddit, uzun yıllardır dislike benzeri ‘dowvnote butonuna’ sahip. Kullanıcılar, negatif veya zararlı bulduğu içeriklerin başkaları tarafından görülmemesi için bu özelliği kullanıyor.