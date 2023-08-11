İşte yeni kabine!

Başbakan Ünal Üstel kabinede değişiklik yapıldığını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, yeni kabineyi Cumhurbaşkanına sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki kabine şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı Hasan Taçoy görevinden alınarak yerine Sadık Gardiyanoğlu atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz İçişleri Bakanlığı'na atandı. Dursun Oğuz'un yerine Hüseyin Çavuş atandı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, görevinden alınarak yerine Hakan Dinçyürek atandı. Maliye Bakanı Alişan Şan görevinden alınarak yerine Özdemir Berova atandı.

Yeni kabine şöyle:

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu

Tarım Bakanı: Hüseyin Çavus Kelle

Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Maliye Bakanı: Özdemir Berova

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanı: Sadık Gardiyanoğlu