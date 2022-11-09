İşte yılanlar hakkında 10 ilginç bilgi

Pek çok insanın korktuğu hayvanlar arasında yer alan yılanların ilginç özelliklerini duyanlar kulaklarına inanamıyor. Yılanlar, pullular takımına ait uzun, ayaksız etçil sürüngenler olarak bilinir. Türkçe'deki yılan kelimesinin kökeni Çince'de aynı anlama gelen "lung" kelimesidir. Hangi türden olursa olsun yılanlar duyamazlar. Bu sebepten ötürü yılanlar avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.

Dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamayan yılanlar hakkındaki ilginç bilgiler merak konusu oluyor. Pek çok insanın korktuğu, kimisinin ise fobisi olarak görülen yılanların bir kısmı zehirli ve ölümcül olabilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 3 bin 400 tür yılan bulunmaktadır. İşte yılanlar hakkındaki o ilginç bilgiler...

1- Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m'dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.

2- Hangi tür olursa olsun yılanlar duyamazlar.

3- Yılanların sesi duyamadığından avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.

4- Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır.

5- Yılan vücudun da başındaki yumuş aksı kemikler haricinde kemik bulunmaz.

6- Derisi kaygan bir yapıya sahiptir. Eğer sert bir derisi olsaydı sürünürken yırtılabilir yılan ölebilirdi.

7- Üremek için yumurtlayan yılanlar tek üremede 20'ye yakın yumurtlayabilir ve bunların yerini dilleri sayesinde kolayca bulabilir.

8- Yılanların yol göstericisi dilleridir. Yönlerini bulurken dillerini kullandıkları gibi giderken yerde bıraktıkları sıvı sayesinde bir birlerini de bulabilirler.

9- Yılanlar avını yutarken soluk borusunu girişini dışarıya çıkarır ve büyük avlarını yutarken bu şekilde nefes alabilir.

10- Yılanların vücudunda çok güçlü bir sıvı bulunur. Avı ne kadar büyük olursa olsun kolayca öğütebilir.

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09/11/2022 23:03