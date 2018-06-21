Kadınlar Ligi'nde Şampiyon Akdeniz

2017-2018 Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Ligi’ni, şampiyon olarak tamamlayan Akdeniz Spor Birliği kadın futbol takımı bugün şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde 2017-2018 Sezonunu şampiyonlukla kapatan Akdeniz Spor Birliği takımına kupası bugün verildi. Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda düzenlenen ödül töreni öncesinde Akdeniz Spor Birliği ile DTB-TOL Kadın Karma takımları arasında bir dostluk maçı oynandı. 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan ve tam bir dostluk havası içinden geçen karşılaşmayı Akdeniz Spor Birliği 5-3 kazandı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde şampiyon takıma kupa ve madalyaları KTFF Başkan Vekili Orçun Kamalı tarafından takdim edildi.

BRT