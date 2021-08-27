Kapalı Maraş'ı ziyaret eden sayısı 200 bini geçti

46 yıl aradan sonra, 8 Ekim 2020 tarihinde tüm dünya halklarının ziyaretine açılan Kapalı Maraş’ı, pandemi koşullarına ve bir aydan fazla süren tam kapanma uygulamasına rağmen ziyaret eden yerli ve yabancı kişi sayısı 14 Haziran 2021 tarihinden itibaren bu güne 50.000’i ve toplamda 323 günde 200.000’i geçmiştir.

08 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkan sağlamak üzere, bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasının yanı sıra, Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı (Çay Bahçesi) ve içindeki tesisler de 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kullanıma açılmış ve halihazırda Gazimağusa Belediyesi tarafından yerli ve yabancılara hizmet sunulmaya devam edilmektedir.

Eşşiz Güzelliğe Sahip Kapalı Maraş Sahili Ziyaretçilerini Bekliyor

Ziyarete açık bölgede bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilmiş, can ve sağlık güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirilmiştir. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip söz konusu plajlar yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına hazırdır.

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27/08/2021 10:52