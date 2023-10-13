Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden açıklama

Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği (KTED) bazı gazetelerde dernekle ilgili öne sürülen iddiaları yalanladı.

Açıklamada, “Takriben son 1 haftadır, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği hakkında asılsız ve/veya gerçek dışı birtakım haberler yapılmakta ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nin yasa dışı olduğu ve/veya yasallığının tartışıldığı haberler görmekteyiz. Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, Lefkoşa Kaymakamlığı nezdinde usulüne uygun bir şekilde kurulmuş ve faaliyetlerini yürüten bir dernektir. Bu haberler asılsız ve gerçek dışıdır.” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nin önceleri faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nin devamı niteliğinde olup, ülkedeki emlak sektörünün meslek örgütü olarak faaliyet gösterdiği, ve 38/2007 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası tahtında kaydettiği üyelerle faaliyetler gösterdiği belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Hakkımızda çıkan haberlerde, aleyhimize pek çok şikayetin yapıldığı ve ülkedeki yasal emlakçıların bizler aleyhine şikayetçi olduğu haberlerde yansıtılmaktadır. Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği, yasa tahtında emlakçı olma sıfatına haiz olan ve vergisini düzenli şekilde ödeyip, ülkede KTED kurallarına uygun mesleğini icra eder üyelerden oluşmaktadır. Bu bağlamda yasal emlakçıların, Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği aleyhinde şikayetçi olduğu hususu tamamen gerçek dışıdır. Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nin kaçak emlakçılığa hizmet ettiği ve/veya buna teşvik ettiği ve/veya yasal olan emlakçıların Kıbrıs Türk Emlakçılar Derneği’nden şikayetçi olduğu hususundaki iddialar da asılsızdır ve derneğe zarar vermek kastı ile yapılmaktadır. KTED dün olduğu gibi bugün ve yarın da KKTC’de emlak sektörünün en iyi şekilde faaliyet göstermesi için gerekeni her kulvarda yapmış ve yapmaya devam edecektir. Halkımızdan talebimiz yukarıda belirtilen şekilde KTED hakkında çıkan asılsız iddia ve haberlere itibar etmemeleridir. Ayrıca, bu asılsız iddiaların devam etmesi durumunda da bu yanıltıcı ve yanlış yayınları yapanlar hakkında gerekli her türlü hukuki yola başvuracağımızı da bildiririz”