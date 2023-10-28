Kıbrıslı Türk Sporcu Doruk Önet, Güney Kıbrıs'ın Olimpos Basketbol Takımına Transfer Oldu

Yağmur DÜŞER

Kıbrıslı Türk sporcu Doruk Önet, Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Olimpos basketbol takımına transfer oldu. Doruk Önet dün akşam çıktığı ilk maçında büyük bir başarı elde etti.

Önet, tek başına 41 sayı atarak takımını galibiyete taşıdı. Önet, bu muhteşem performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne konuşan Doruk Önet, maçın oldukça çekişmeli geçtiğini belirterek takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve galip geldiklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs'ta çok sıcak bir şekilde karşılandığını dile getiren Önet, basketbola verdikleri değeri vurguladı. Ayrıca, takımında yine bir Kıbrıslı Türk sporcu olan Aziz Fuat Savaşkan'ın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Olimpos basketbol takımı, Zinonas basketbol takımı ile oynadıkları karşılaşmayı 94-83 skorla kazandı.