Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Müjde Uzman'la ilgili gerçeği açıkladı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa tükendim. İşin kötüsü kimse inanmıyor. Herkesin bir teorisi var olmam gereken kişiyle ve sıkıntılarımla alakalı, en büyük sebep de mesleğim! Hayatım çok kolay, ışıltılı pırıltılı (ne demekse), para ve lüks içinde falan olmalıymış kesin. Sahi kimin işi bu kadar konuşuluyor? Ben başka şeyler konuşamayacak mıyım hiç? Sağlık sorunlarına da inanmıyorlar. 30 senelik arkadaşlarım, ruhumu besleyen alışkanlıklarımı, özgürlüğümü geri verin. Ruhum o kadar sıkıştı ki, bedenimde de sıkışmayan, hastalanmayan, ağrımayan yer kalmadı. Ağaçsızlıktan, denizsizlikten insanlıksızlıktan hastayım, yastayım, hiç kimse görmüyor. Bilin bakalım neyim yok? Mecalim!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Uzman, bir süre sonra da diziyi bırakmaya karar vermişti.

"BAŞKA BİR DİZİYLE ANLAŞMIŞ"

Konuya dair yapımcı Farut Turgut ilk kez açıklama yaptı. Bir YouTube programına katılan Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye."

"Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... "