KKTC Emlak Sektöründe Dijital Dönüşüm

HepsiEmlak.com, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerine olanak sağlayarak dijital dönüşümde önemli bir adım attı.

TravelMAX Technology Ltd ile yapılan iş birliğiyle HepsiEmlak.com’un geniş erişimi ve dijital altyapısı KKTC emlak sektörüne entegre edilecek.

Proje, KKTC’nin tanıtımına, yatırım potansiyelinin artırılmasına ve ekonomisine katkı sağlama hedefiyle duyuruldu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve diğer sektör temsilcileri, girişimin hem Türkiye ile bağları güçlendireceğine hem de emlak sektörünün yaşadığı zorlukları hafifleteceğine dikkat çekti. Ayrıca, düzenlemelerle yasal çerçevede kontrol sağlanarak sektörün büyümesi amaçlanıyor.

HepsiEmlak.com'un KKTC’deki faaliyetleri, platformun aylık 6.5 milyon ziyaretçisi ve 30 milyon sayfa görüntülemesiyle adanın gayrimenkul sektörünü uluslararası alanda tanıtmasını hedefliyor.

Proje, Kuzey Kıbrıs’ın cazip yatırım fırsatlarını Türkiye ve Avrupa'daki potansiyel alıcılara ulaştırırken, yerel emlak piyasasının dijitalleşmesine de katkı sunacak. Etkinlikte konuşan sektör liderleri, bu iş birliğinin Türkiye ile emlak alanındaki ticareti artıracağını ve sektördeki sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.

Dijital dönüşüm sayesinde, Kuzey Kıbrıs'ın global emlak pazarındaki rekabet gücünün artması bekleniyor.