Kudret Özersay HP başkanlığına aday!

Halkın Partisi’nin Ocak ayında yapılacak kurultaya partinin eski genel başkanı Kudret Özersay’ın yeniden aday olacağı öğrenildi.

Haber Kıbrıs’ın siyasi kulislerden elde ettiği bilgilere göre Kudret Özersay’ın partili arkadaşlarına aday olma niyetinde olduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan HP’nin Genel Sekreterliği görevi için ise Ayşegül Baybars ve Tolga Atakan’ın isminin ağır bastığı gelen bilgiler arasında.

Özersay’ın 2020 yılı bitmeden adaylığını açıklaması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzerine 2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine Bağımsız adaylığını koyan Özersay, HP başkanlığından istifa etmişti. O süreçten beri parti başkanlığı görevini vekaleten Yenal Senin yürütüyordu.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ise HP’li vekiller televizyon programlarında “Kudret Özersay’ı yeniden başkan olarak görmek isteriz” söylemlerinde bulunmuştu.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2020 18:42