Lille-Fenerbahçe maçı Avrupa'da manşetlerde: ''Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor''

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maç Avrupa basınında geniş yankı buldu.

L'Equipe: Lille, Fenerbahçe'ye karşı hak ettiği bir galibiyet elde etti.

Footmercato: Lille, Fenerbahçe'yi uçuruma sürüklüyor. Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin kokusu hissedilebiliyor.

RMC Sport: Lille, Zhegrova sayesinde kazandı ve rövanş maçı öncesi az da olsa avantaj sağladı.

Marca: Şampiyonlar Ligi'nde turun en güçlü iki takımı karşı karşıya geldi. Lille maçı 2-1 kazanarak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını zora soktu.

Sport: Lille karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıkma şansı zor.

A Bola: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu.

Record: Lille, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Mourinho'yu riske attı.

Eurosport: Fenerbahçeli taraftarlar, kiralanan Allan Saint-Maximin'in yerine sadece dokuz dakika sahada kalan Kahveci'nin performansından büyük mutluluk duymuş olmalı.

Corriere dello Sport: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde alay konusu. Lille son dakika golüyle Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 2-1 mağlup etti.

La Gazzetta dello Sport: Bir önceki turda Lugano'yu eleyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Lille deplasmanında kayıplara karıştı.