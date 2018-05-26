Mağusa'da Kenan Akın sürprizi

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Ülkemize milletvekili ve bakan olarak uzun yıllar hizmet veren Tarım eski bakanı kenan Akın, Demokrat Parti'den DP Mağusa Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. İsmail Arter'e verdiği güçlü destek ile bilinen Akın, listenin 18'inci, yani son sırasında yer aldı. Akın, listede ilk sıralarda yer almak gibi bir hedefi olmadığını belirterek, "Büyük bir keyifle listede yer aldım, hem de son sırada. Burada amacım, Mağusalıya bir mesaj vermek. Arter, kentimize ciddi hizmetler yaptı. Bu emeğine karşılık ben de merkez siyasette iddiam olmasına rağmen, destek amaçlı aday oldum. Bu mesajı Mağusalı doğru algılayacaktır. Ben değil, Mağusa deyen herkesi de Arter'e destek vermeye çağırıyorum" dedi. DP Mağusa listesi şu isimlerden oluştu:

Aday Listesi

1. Yener Yıldız

2. Zühal Keskinel

3. Ali Küçük

4. Banu Kuman Tuzlalı

5. Sultan Vural

6. Kubilay Uzkan

7. Hasan Esen

8. Hüsrev Karaali

9. Naciye Kılıç

10. Zeynep Horasan

11. Halil Doğan

12. Yüksel Özen

13. Serap Geyik

14. Cemsal Ataoğlu

15. Türksal İnce

16. İbrahim Uysal

17. Göktuğ Gonca

18. Kenan Akın