ManU ve Real Madrid devrede: Transferde düğümü Leny Yoro çözecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Leny Yoro'nun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesinin son yılına giren 18 yaşındaki stoperi Manchester United ve Real Madrid kadrosuna katmak istiyor.

Guardian'da yer alan haberde Manchester United'ın Lille'e yaptığı 62 milyon euroluk teklifin kabul edildiği belirtildi. Manchester United'ın oyuncunun menajeriyle sözleşme şartlarını görüştüğü ancak Yoro'nun kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ifade edildi.

LILLE'İN TERCİHİ MANU

Haberde, Yoro'nun sözleşmesinin 2025'te sona erecek olması nedeniyle Lille'in bu yaz oyuncuyla yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Yoro, gelecek yaz serbest oyuncu olacağı için Lille, genç futbolcunun takımdan ayrılması durumunda herhangi bir bonservis bedeli elde edemeyecek.



İspanyol basınından daha önce çıkan haberlerde Real Madrid'in Yoro'nun sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemediği kaydedildi.