Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024'te yarı finale kalamadı
28/07/2024
Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.
OLİMPİYATA 200 METRE KARIŞIKTA DEVAM EDECEK
Milli Yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta Olimpiyat mücadelesini sürdürecek.
28/07/2024 17:20