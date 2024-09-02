Ndombele ve Tete haftaya damga vurdu: İnanılmaz asist ve puanı getiren gol

Galatasaray'dan ayrılan Tanguy Ndombele ve Tete yeni takımlarında ritmini buldu. Ndombele harika bir asiste imza atarken, Tete de attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

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02/09/2024

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Ndombele ve Tete haftaya damga vurdu: İnanılmaz asist ve puanı getiren gol

Galatasaray ile yollarını ayıran Tanguy Ndombele Nice'e, Tete ise Panathinaikos'a çabuk alıştı. İki futbolcu da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele, Nice'teki fit haliyle dikkat çekmişti. Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında deplasmanda Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te, tecrübeli orta saha oyuncusu performansıyla maça damga vurdu.

02/09/2024 12:41
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TAGS: Ndombele, Tete, spor
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