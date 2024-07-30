Neslihan Atagül'den bebek müjdesi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlenmişti. Neslihan Atagül sosyal medyada karnını tuttuğu bir fotoğraf paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.

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30/07/2024

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Neslihan Atagül'den bebek müjdesi

'Fatih Harbiye' dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden müjdeli haber geldi.

Neslihan Atagül Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Atagül, karnını tuttuğu bir fotoğrafını "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam... Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notuyla paylaştı.

Oyuncu paylaşımına eşi Kadir Doğulu'yu etiketlerken yorumlara kapattı.

30/07/2024 09:28
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TAGS: Neslihan Atagül, bebek
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